Blumberg Insekten zur Bestäubung wichtig

Das zentrale Herzstück der Kampagne sind Feldrandschilder, die an allen blühenden Flächen aufgestellt werden können, seien es Blühstreifen, artenreiches Grünland, Zwischenfrüchte oder in Blüte stehende Kulturpflanzen.

Auch einige der insgesamt 157 Mitglieder des Blumberger BLHV-Ortsverbands, darunter 19 im Vollerwerb, beteiligen sich an der Kampagne und bestücken ihre Blühflächen mit den Schildern. Wer daher aktuell in der Natur unterwegs ist, kann nicht nur den Frühling in voller Blüte und mit allen Sinnen erleben, sondern auch gelegentlich ein solches Schild entdecken. Der schon länger bekannte Slogan "Regional isch ideal" erinnert zudem daran, soweit möglich auf lokal verfügbare Lebensmittel zurückzugreifen.

Das Bild wurde in der Nähe von Kommingen am Feldweg nach Riedöschingen aufgenommen, wo es am Rand eines prächtig blühenden Rapsfeldes steht.