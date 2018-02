Blumberg Insassen flüchten nach Unfall nahe Fützen

Beggingen/Blumberg-Fützen - Ein in Polen zugelassener Renault ist am Freitagabend zwischen Beggingen in der Schweiz und Fützen von der Kreisstraße 5742 abgekommen und hat sich überschlagen. Der derzeit noch unbekannte Fahrer und vermutlich auch ein männlicher Beifahrer befreiten sich selbständig aus dem Wagen und flüchteten von der Unfallstelle. Beide Männer wurden bei dem Unfall möglicherweise verletzt.