Blumberg (blu). Unter "Bekanntgaben" teilte Bürgermeister Markus Keller dem Gemeinderat mit, dass ein Ausbau der Homberger Steige bei Riedöschingen von 3,50 Meter auf vier Meter 27 500 Euro kosten würde, dies habe das Ingenieurbüro Greiner errechnet. Die Straße vom Gossental zu den Schabelhöfen muss auf circa 430 Metern saniert werden, die Kosten dafür werden auf 362 000 Euro geschätzt. Stadtrat Hermann Zorbach merkte an, besonders habe der Straße die Holzabfuhr geschadet, man solle beim Sanieren auf einen soliden Untergrund achten. Bürgermeister Keller sagte, der Ausbau erfolge wie bei einer Kreisstraße. Stadtrat Christof Rösch erklärte, bei einer Breite von 3,50 Metern würden breitere landwirtschaftliche Fahrzeuge in der Kurve oft an der Kante hängen, die dann brechen würde. Er sei deshalb dafür, die Straße zu verbreitern. Keller sagte, das sei heu lediglich eine vom Gemeinderat gewünschte Information.