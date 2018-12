Blumberg In drei Akten in die Irrenanstalt

Blumberg-Riedböhringen. Die Laienschauspieler sind schon seit November intensiv am Proben. Einstudiert wird das Stück "Neurosige Zeiten" von Winnie Abel. Bei diesem Theaterstück handelt es sich um eine Komödie in drei Akten, die in einer Irrenanstalt spielt.

Die Hauptrolle hat Laura Winterhalter, die Agnes Adolon spielt. Agnes stammt aus sehr gutem Hause. Ihre Mutter weiß nicht, dass Agnes in der Psychiatrie ist und als die Mutter dann spontan ihren Besuch ankündigt, sollen die Mitbewohner von Agnes versuchen, wie normale Menschen zu wirken.

Die Thematik verspricht viel Klamauk, und die Laienschauspieler dürfen dieses Jahr in ganz skurille Rollen schlüpfen. Patrick Müller spielt einen Zwangsneurotiker, der ständig für Ordnung und Sauberkeit sorgt. Michael Greif mimt einen Soziophober, den die kleinsten Entscheidungen überfordern, der menschenscheu ist und stottert. Tamara Steffen hat die Rolle einer manisch-depressiven Künstlerin, deren Stimmung ständig zwischen völliger Niedergeschlagenheit und frohsinnniger Kreativität schwankt.