Blumberg In der Vogtgasse entstehen 22 neue Wohnungen

Nachdem feststand, dass sich die Firma als Bauherr des neuen Blumberger Pflegeheims engagiert, trat die Frage auf, wo die zukünftigen Mitarbeiter des Heims einmal wohnen werden. Denn bei Gesprächen mit dem Rathaus wurde deutlich, dass der Mietwohnungsmarkt in Blumberg so gut wie leergefegt ist. Und so reifte bei Planfina der Beschluss, selbst für die Unterkünfte der Mitarbeiter des Heimbetreibers (Servicehaus Sonnenhalde) zu sorgen. Rund zehn der 22 Wohnungen, so Hennrich, verkaufe sein Unternehmen an das Servicehaus Sonnenhalde, das diese wiederum an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermietet. Dabei handele es sich in erster Linie um kleinteilige Wohnungen.

Die einzelnen Wohnungen haben eine Grundfläche von circa 52 bis 90 Quadratmeter, der Quadratmeterpreis liegt zwischen 2950 und 3300 Euro. Alle Wohnungen seien weitgehend barrierefrei, etwa durch breitere Türen als normal oder ebener Übergang zum Balkon), so Hennrich, und hätten einen offenen Essbereich. Die Pläne für das Gebäude sehen drei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss für Penthousewohnungen vor.