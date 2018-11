Blumberg Im Vordergrund bei den Lehrgängen steht der Spaß

Am 8. und 9. Dezember finden wieder die Einweisungen in die Veranstaltungen für die Ressortleiter statt. An drei Tagen im Januar 2019 werden wieder Ski- und Snowboardkurse in Wildhaus angeboten. Tagesausfahrten sind geplant. Die Familienfreizeit in Faschina ist am Wochenende zwischen dem 22. März bis zum 24. März 2019 vorgesehen. Entsprechende Flyer mit den Programmpunkten liegen inzwischen in Blumberg aus. Anmeldungen sind immer möglich bei Weinkauff und der Allianz in Blumberg sowie online unter www.skiclub-blumberg.de.