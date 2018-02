Blumberg Im Tal kann man sogar ziemlich schrill, witzig und frech sein

Hilfreich waren allerdings Thomas Beuter und Daniel Kuttruff, die kulinarisch durchs Dschungelprogramm führten. Denn ohne eine Fressbude geht es ja nicht. Und so gab es, gespickt mit herrlichem Lokalkolorit, in "Mc Kannidal" tolle Menüs, natürlich zum Mitnehmen.

Nur Sandschäufelchen bei dem Arbeitstempo

Ohne Verpflegung geht auch eine Dschungeltour per Segway nicht, das ist das absolute Topangebot im neuen touristischen Programm der Stadt Blumberg.

Wer Ofenkartoffeln mit Bio-Bauer-Dip, ein wenig frischen Hans-Peterli und einem Keller-Pils, natürlich naturtrüb, im Bauch hat, der fährt die Strecke locker zu Ende. Spatenstiche haben es in sich. Meistens tun da ein paar Großkopfete, als würden sie aktiv graben – weit gefehlt. Die Talemer Feuerwehr stellte in herrlicher Persiflage dar, wie das wirklich geht. So wurde mit großem Theater endlich das Bauschild richtig aufgestellt und dann blieben für den Spatenstich nur Sandschäufelchen. Höhepunkt und Abschluss des Programms war der Auftritt der "Shädow Dänzers". Einfach super.