Blumberg Im Tal grassiert Dschungelfieber

Der gemeinsame Hemdglonkerumzug durch Achdorf beginnt um 19.11 Uhr am Haus des Gastes und wird vom Musikverein Achdorf begleitet. Anschließend ist ein Hemdglonkerball im "Haus des Gastes".

Die Fastnachtsparty des Jugendrotkreuzes in der Schule in Aselfingen ist am Freitag, 6. Februar, von 14 bis 17 Uhr und der "Talemer Narrenabend" mit den örtlichen Vereinen im Haus des Gastes ist am Samstag, 10. Februar, um 20 Uhr. Der Umzug von Opferdingen durch die Talorte Eschach, Achdorf, Überachen und Aselfingen am Montag, 12. Februar, startet um 9.11 Uhr und wird vom Musikverein und den örtlichen Vereinen begleitet und ab 14.30 Uhr ist die Kinderfastnacht im "Haus des Gastes" mit anschließendem Ausklang. Die Narrenbäume in Achdorf und Eschach werden am Dienstag, 13. Februar, um 11.11 Uhr gefällt.

Gleich zwei Fasnetfunken wird es im Achdorfer Tal geben: Am Samstag, 17. Februar, um 19.30 Uhr Auf Kellen in Achdorf und am Sonntag, 18. Februar, um 19.30 Uhr auf dem Kegelbuck.