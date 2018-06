Blumberg Illegal entsorgter Müll sorgt für Ärger

Anwohner ärgern sich über den Heckenschnitt

Wolfgang Häusle teilt mit, er habe einen Verdacht gegen eine Anwohnerin im Nachbargebäude, deren Adressen er im Müll gefunden und bereits der Polizei übergeben habe.

Nachbar Gustav Schaser ärgert sich auch über den Heckenschnitt, der bereits seit zwei Jahren auf dem Grundstück, direkt neben einem Gehweg, rumliege. Weitere fünf Familien aus den umliegenden Wohnungen führen bereits Beschwerde über die Vermüllung auf dem Grundstück und auf den Gehwegen im Bereich des Anwesens. So liege bereits seit Wochen vor dem Eingang einer ehemaligen Gaststätte des Bleichnerbaus jede Menge Renovierungsmüll. Dieser Platz verführe die jungen Menschen, die dort ihre Treffen durchführen, ihre Pizza- und Dönerreste in den Verpackungsmaterialien zu entsorgen.

Gustav Schaser und seine Nachbarn werden aktiv

Die Wiese, Wege und Vorplätze befänden sich zeitweilig in einem verschmutzten Zustand, der dieser Umgebung nicht würdig erscheine, so Schaser, der dort mit anderen Anwohnern schon mehrfach die Gegend gesäubert hat. Er sei jetzt in die Offensive gegangen, um diese Missstände öffentlich zu machen.