Blumberg Hunde sind hier "Kumpane"

Die Mitglieder der Suchhundestaffel wussten schließlich noch einiges über die Eigenschaften der Hunde zu berichten, denn jeder Suchhund sei charakterlich anders gestrickt und habe seine Vor- und Nachteile, war zu hören. So hat ein Rottweiler ein Gewicht von etwa 35 Kilogramm. Schäfer und Jagdhund wären leichtgewichtiger.

Die Kinder hatten auch viele Fragen: Was mag der Hund nicht und was mag er? Diese Frage stellten die Mädchen und Jungen der Ganztagsgruppe den Diensthundeführern. Daniel Jäger führte seinen Schäferhund vor, der schneller und wendiger als seine "Kumpane" sei. Auch der Jagdhund machte seinem Namen alle Ehre. Der erfolgreichste Einsatz sei vor Monaten in Pfaffenweiler zu verzeichnen gewesen. Bei der Suche nach einer vermissten Person hätten sie dank der Hunde einen Mann in einer recht ordentlichen Verfassung auffinden können, schilderte Daniel Jäger.

Die Rettungshundestaffel des DRK ist in Donaueschingen angesiedelt und wird im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis eingesetzt. Die Kita hat inzwischen im Rahmen des Projekts "Hilfe in der Not" Verbindungen zur Polizei, der Feuerwehr und jetzt dem Roten Kreuz geknüpft. Auftakt war kürzlich wie berichtet ein Besuch beim Polizeiposten Blumberg.

■Die Einrichtung: Die städtische Sophie-Scholl-Kindertagesstätte wurde 1992 wurde als Kindergarten gegründet. Der Name stammt von der Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die in der Zeit des Dritten Reichs unter den Nationalsozialisten Mitglied der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" war und hingerichtet wurde. Sophie Scholl hatte während des Zweiten Weltkriegs als Kindergärtnerin einen sechsmonatigen Kriegshilfsdienst in Blumberg abgeleistet. Seit Januar 2018 ist die Einrichtung Ganztagesstätte und stellt dafür zehn Plätze zur Verfügung. Insgesamt betreuen sieben Erzieherinnen 60 Kinder.