Blumberg Holztransporter kippt auf B 27 um

An der Randenkreuzung von der B 27 in die B 314 verlor der Lkw-Fahrer gegen 14.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kippte um, worauf sich Dutzende Baumstämme auf der Straße verteilten. Der Laster mit Kreis-Waldshut-Kennzeichen kam aus Richtung Fützen/Epfenhofen und bog an der Randenkreuzung nach rechts in Richtung Schweiz ab. Dabei ereignete sich der Unfall.