Blumberg Hoher Besuch von Namensvettern in der Eichbergstadt

Die Fotos habe er aus dem Internet gezogen und dann vergrößert. Von der Tourist Information, erhielt das Quartett reichlich Informationsmaterial und nahm sich danach Zeit die Redaktion zu besuchen.

Was sie sahen, habe ihnen gefallen. Ein bisschen Werbung in eigener Sache machten die Musiker auch. Ihr Auftritt beim Gamut-Festival sei auf Arte und 3Sat zu sehen. Die angedachte Fahrt mit der Sauschwänzlebahn fiel ins Wasser, weil die Museumsbahn gestern nicht unter Dampf stand und zudem musste das Quartett auch schon um 15 Uhr in Zürich-Kloten sein, um den Heimflug zu erwischen.

Daniel und seine Schwester Ilana Blumberg (sie ist mit Tom Wheatley verheiratet) treten zusammen auch als "The Blumbergs" auf. Eine CD haben sie eingespielt. Der Titel: "At home with the Blumbergs" ("Zu Hause bei den Blumbergs"). Die Familie der beiden stammt ursprünglich aus Lettland und ist von dort aus nach Südafrika, Schweden und eben England ausgewandert.