Blumberg Hohe Kreditaufnahmen notwendig

Blumberg (blu). Bei 2 920 825 Euro Erträgen, und Aufwendungen von 2 920 274 Euro bleibt ein Gewinn von 101 Euro. Der Vermögensplan wurde mit gut 3,2 Millionen Euro beschlossen, die alle fremd finanziert werden müssen – mit 1,9 Millionen Euro Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen über 1,1 Millionen Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2,5 Millionen Euro festgesetzt, ein Betrag, der in der Regel nicht in voller Höhe ausgeschöpft werde, so Kämmerer Jürgen Fischer.

Die Gebühren liegen seit diesem Jahr bei 3,29 Euro (davor 3,28 Euro) pro Kubikmeter Schmutzwasser und 56 Cent (davor 54 Cent) pro Quadratmeter.

Bemerkenswert: 56 Prozent der Aufwendungen sind für Abschreibungen und Zinsen, betonte Kämmerer Jürgen Fischer, wobei die Abschreibungszeit im Kanalbereich 40 Jahre betrage, ansonsten zehn Jahre. Stadtrat Dieter Selig (CDU) fragte, ob es eine Möglichkeit gebe, die Aufwendungen zu reduzieren, was sich dann auch auf die Abwassergebühren auswirken würde. Die Antwort: Eventuell beim Zins, durch Umschuldungen, aber große Ansatzmöglichkeiten habe man nicht, so Kämmerer Fischer. Auch nicht bei den Betriebsstoffen, worunter Strom falle. Im Klärwerk Achdorf betreibt die Stadt ein Blockheizkraftwerk, das Strom nur für den Eigenbedarf produziere und nicht ganz 50 Prozent abdecke, so Stadtbaumeister Uwe Veit.