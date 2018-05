Blumberg Hoffungen ruhen auf Frank Berrer

Nachhaltigkeit und Spaß am Fußball soll beim TuS Blumberg wieder geweckt werden, und man soll mit Freude auf den Sportplatz gehen. Mit einem neuen Wir-Gefühl sollen die Weichen gestellt werden.

"In meiner aktiven Zeit haben ich in den 1990er Jahren mit den Aufstiegen des TuS Blumberg von der Bezirksliga bis in die Verbandsliga viel Positives erlebt. Ich sehe mich nun einfach in der Pflicht, hier einiges zurück zu geben." Neben den langfristigen Perspektiven war dies einer seiner Gründe, trotz attraktiverer Angebote beim TuS Blumberg in der untersten Klasse die sportliche Verantwortung zu übernehmen. "Er wird sicher ein steiniger Weg" ist sich der 47-jährger Coach aus Fützen seiner Aufgabe bewusst.