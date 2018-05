Blumberg Höhlenmalerei wie in der Steinzeit

Blumberg. Unter der Leitung der Lehrerin Michaela Ruhnke widmen sich zwei Schüler aus Donaueschingen und eine Schülerin aus VS-Marbach an sieben Nachmittags-Terminen intensiv dem Thema Höhlenmalerei. Dabei durften die wissbegierigen Drittklässler zunächst entdecken, auf welchen Untergründen und mit welchen Materialien in der Steinzeit künstlerisch gearbeitet wurde, und was typische Motive waren, die sich an den Höhlenwänden fanden. Um ein Gespür für die Gestaltung der damaligen Zeit zu bekommen, zeichneten sie selbst mit Zeichenkohle und stellten aus selbst mitgebrachter Erde und Sand Erdfarben her, mit denen dann die ersten Gemälde entstanden.

Dabei wurde mit allen Sinnen gearbeitet, da sich beide Materialien auch sehr gut für haptische Effekte eignen. Der Untertitel des Kurses lautete "Wir malen an die Klassenzimmerwand".

Um einen Untergrund möglichst ähnlich einer Höhlenwand zu erhalten, experimentierten die Schüler mit Packpapier, und brachten es durch bewusste Falten und Knitter, aufgeklebten Sand und Seidenpapier in die gewünschte Form.