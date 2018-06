Blumberg Hobbykünstler müssen sich sputen

Groß ist das Interesse auch bei den Amateuren. Einige Künstler würden Anfahrtswege von bis zu 600 Kilometern in Kauf nehmen, schildert Clemens Benzing. Die Veranstalter legen aber großen Wert auf die regionale Szene, durch die das Festival in der Region verankert wird. Letztlich war es stets die Mischung zwischen Profis und Amateuren, die diesem Festival seine besondere Note verleiht.

Das Street-Art-Festival funktioniert aber nur, weil sich die Bevölkerung aus Blumberg einbringt. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer kümmern sich während der Veranstaltung um die Besucher. Da das Festival immer größer wird, suchen die Veranstalter weitere Freiwillige: speziell für das Abholen der Künstler, zum Beispiel aus Singen oder Villingen. Bisher gibt es einen Helfer, der den Shuttledienst nach Donaueschingen und Schaffhausen übernimmt. Diese Aufgaben fallen in der Regel in der Woche vor dem Festival und am Tag danach, dem Montag, 9. Juli, an.

Der Etat der Veranstalter ist begrenzt. Gesucht werden noch Übernachtungsplätze für die Künstler, die nach einem arbeitsreichen Tag einfach nur Ruhe wollen, um sich zu erholen. Das Frühstück kommt von den Veranstaltern, die Künstler benötigen ein Bett und eine Dusche.