Blumberg Historischer Weihnachtsmarkt

Blumberg (blu/jümü) Blumberg wird am Samstag Treffpunkt im Advent. Zum dritten Mal laden die Stadtverwaltung und die Einzelhändler die Besucher zu einem vorweihnachtlichen Einkaufs- und Genussbummel in die Eichbergstadt. An der Stadthalle und erstmals auch in der Stadthalle findet von 12 bis 20 Uhr zum dritten Mal der historische Weihnachtsmarkt statt, die Einzelhändler haben länger geöffnet.