Blumberg Hier erhält jede Stimme Gehör

Das Konzert findet am Samstag, 24. November statt. Nächste Woche beginnen die Proben. Am Mittwoch, 26. September, treffen sich die Frauen zum ersten Mal. Die Männer kommen zwei Tage später, am Freitag, 28. September, zusammen. Proben beginn ist um 20 Uhr in der Kardinal-Bea-Grundschule.