Blumberg Heimat und Familie sind ihm wichtig

Blumberg-Hondingen. Der Blumberg hat ein ganzes Leben lang, persönlich, beruflich und im kommunalpolitischen Bereich, lebte und arbeitete Helmut Ochs nach dieser Maxime. Am Samstag wird er 80 Jahre alt.

1938 in Hondingen geboren, absolvierte er nach Schulabschluss eine Maurerlehre. Eine Erkrankung zwang ihn zur Umschulung als staatlich geprüfter Bautechniker an der Fachschule für Bautechnik in Karlsruhe. 1962 begann er im Architekturbüro von Theodor Schmid zu arbeiten, übernahm selbstverantwortlich 1975 das Büro und übergab es 2000 an seinen Sohn Harald Ochs weiter.

Schulneubauten über den Kreis hinaus standen in diesen Jahren an und als Bauleiter war Helmut Ochs für Wohnblocks in der Uhlandstraße ebenso zuständig wie für andere Baumaßnahmen der Siedlungsgesellschaft für das Doggererzgebiet. Im Industriegebiet Vogelherd realisierte er die Werkhallen für die damalige Firma Lutz, heute Schwarzwaldhof, und 1989/1990 folgten für die Firma Baumaßnahmen in Landsberg am Lech.