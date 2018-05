Blumberg Heftiger Unfall in der Innenstadt

Blumberg. Zu einem heftigen Vorfahrtsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Dienstagabend, kurz nach 19.30 Uhr, an der Einmündung der Uhlandstraße auf die Hauptstraße gekommen. Der 26-jährige Fahrer eines Audis bog von der Uhlandstraße auf die bevorrechtigte Hauptstraße ab, wobei es zu einem Zusammenprall mit einem auf der Hauptstraße fahrenden 3er-BMWs eines 25-Jährigen kam. Nachdem mehrere Gäste eines angrenzenden Biergartens angaben, dass der junge BMW-Fahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hauptstraße unterwegs war und der Audi bereits teilweise in die Hauptstraße eingefahren war, als es zu dem Zusammenstoß kam, müssen