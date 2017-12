Blumberg Hartchrom: Galvanik-Betrieb schließt zum Jahresende

Die Schließung des Betriebs ist ein schwerer Schlag für Patrick Kreuz und seine Ehefrau Stefanie Kreuz.

Doch es gibt auch gute Nachrichten für ihn. Es geht weiter, er erhält eine attraktive Stelle bei der Maschinenbaufirma Teubert im Ortsteil Zollhaus, ein Vorzeigeunternehmen der Blumberger Wirtschaft. Ebenso haben fast alle der 20 Beschäftigten einen neuen Arbeitsplatz, die meisten davon kommen beim Ventilhersteller Federal Mogul unter, dem wichtigsten Kunden in Blumberg. Die jetzt dort Beschäftigten konnten ihre neue Arbeitsstelle in gegenseitigem Einvernehmen bereits antreten. Die Fürsorge von Patrick Kreuz ging noch weiter: "Wir haben uns bemüht, auch unsere Kunden nahtlos in anderen Galvanik-Betrieben unterzubringen", schildert Patrick Kreuz.

Auf dem Firmengelände stehen große Container. Bis zum Wochenende ist Patrick Kreuz mit dem Rückbau der Anlagen für den Galvanik-Betrieb beschäftigt, am Montag war ein Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg bei ihm, da haben sie alles besprochen.