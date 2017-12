Blumberg Handballer gehen gestärkt ins Finale

Blumberg. Im Halbfinale des Verbandspokales trifft die Mannschaft von Trainer Manuel Hertz-Eichenrode auf den BSV Phönix Sinzheim, den aktuellen Tabellenführer des Südbadischen Handballoberhauses.

Handballer sind in diesem Jahr auf der Erfolgsspur

Träumen ist erlaubt, aber mit den Feuervögeln haben die Eichberghandballer eine richtige Mamutaufgabe vor sich. Die Gäste sind seit vielen Jahren eine feste Größe in der Südbadenliga und belegten in den letzten sechs Spielzeiten immer Ränge im hinteren Mittelfeld. In diesem Jahr scheint es nun wesentlich besser zu laufen. Obwohl das Team aus der Vorstadt von Baden Baden Niederlagen in Konstanz und Elgersweier, sowie zu Hause gegen Schutterwald hinnehmen musste, gelang es den Sinzheimern vor zwei Wochen, mit einem 26:21 Heimsieg, den Tabellenführer TuS Altenheim zu stürzen, und selbst den Platz an der Sonne einzunehmen. Kurz vor der Saisonhalbzeit haben die Gäste somit ihren Blick in Richtung vierte Liga gerichtet.