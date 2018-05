Blumberg Handballabteilung in der Krise

Blumberg (bal). Diese traurige Botschaft musste der Vorsitzende Marcel Kanter den 21 Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung im "Hirschen" vermitteln. Keine Kandidatur mehr: Er teilte auch mit, er werde im nächsten Jahr bei den Neuwahlen aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidieren. Aus der Jugendarbeit gebe es wenigstens einiges Erfreuliches zu berichten.

Der Nachwuchs entwickle sich in der E- und D-Jugend (gemischt), in der C-Jugend bei den Mädchen und in der A und B-Jugend bei den Jungen beziehungsweise Männern. Dazu ließ Kanter die paar anwesenden Trainer und Betreuer berichten. Die Abteilung verfüge über eine recht ansehnliche Zahl an Trainern, Trainerinnen und Betreuer für die über 90 Kinder und Jugendlichen.

Die Jugendteams bilden inzwischen Spielgemeinschaften mit dem TuS Hüfingen. Verhandlungen für eine Spielgemeinschaft bei den Aktiven werden mit Vereinen aus Schwenningen und Donaueschingen geführt. Lobend erwähnt haben alle Betreuer die gute Zusammenarbeit mit den Eltern ihrer Schützlinge. In den Jugendklassen gebe es immer wieder einen Wechsel beim Spielerkader, wenn die Spielerinnen und Spieler in eine neue Altersklasse kommen. Es sei immer noch ein großes Ziel der Handballabteilung, das Interesse bei Kindern und Jugendlichen für diesen wunderbaren Sport zu wecken. Wenigstens im Jugendbereich dürfen die Mitglieder bei der Entwicklung verhalten optimistisch sein.