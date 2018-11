Blumberg Gute Alternative zur Adventsmeile

Bodo Schreiber, der Vorsitzende von Blumberg Gewerbevereint, hatte sich für den Termin entschuldigt. Die Idee hätten seine beiden Mitarbeiterinnen des Standortmarketing gehabt, sagte Bürgermeister Keller.

Und die Idee zog. 25 Geschäfte und Firmen machen mit, vom Beginn der Hauptstraße bis in den hinteren Bereich vor der Friedhofstraße, in der Tevesstraße, Leo-Wohlleb-Straße, Winklerstraße und in der Handwerkerstraße beim Marktplatz.

Treffliche Kombination

Der Termin am Nikolaustag passt auch noch aus einem anderen Grund. Zwei Tage später, am Samstag, 8. Dezember, ist vor und in der Stadthalle wieder der Historische Blumberger Weihnachtsmarkt, der statt der früheren Adventsmeile in der Innenstadt ins Leben gerufen wurde.

Die Idee für die Nikolausstiefelaktion sei ihnen auch deshalb gekommen, weil mehrere Händler es bedauert hätten, dass die Adventsmeile nicht mehr stattfinde, schilderte Alexandra Bouillon. Die Nikolausaktion biete den Geschäften eine gute Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren.

Innenstadtmarketing ist dem Bürgermeister Keller ein Anliegen. Im Zuge des Wiedereinstiegs von Alexandra Bouillon nach der Elternzeit hatte Keller bei einer Pressekonferenz geäußert, dass die zweite Stelle in der Abteilung Wirtschaftsförderung und Standortmarketing auch speziell dem Innenstadtmarketing zugute kommen sollte. Auf die Nachgefrage dieser Tageszeitung erklärte Blumbergs Bürgermeister, "es laufe schon einiges". So erhielten Neubürger bei ihrer Anmeldung auf dem Standesamt ein Bündel mit den wichtigsten Informationen, ein Gutscheinheft für den örtlichen Einzelhandel sowie ein persönliches Schreiben des Bürgermeisters. "Und wir laden Neubürger zum Neubürgerfrühstück ein", so Keller.

Hauptstraße: Baufachmarkt Knöpfle, Blizzard Design, Brillenhaus Poljak, Hair Lounge, Popcorn, Scherer Gebäudetechnik, Schuhhaus Greitmann, Vernials;

Tevesstraße: AMW Kaiser, Autohaus Knöpfle, Bäckerei Knöpfle, Clever Fit, Metzgerei Zier, Optiker Olbrich, Orthopädie Herrmann, Stadtbibliothek, Style Event, Württembergische Versicherung;

Leo-Wohleb-Straße: Edeka Markt

Winklerstraße: La Romantica, Physiotherapie M. Müller; Toto Lotto;

Espenstraße: Vodafone Shop;

Handwerkerstraße: Friseur B. Stockbauer

Öffnungszeiten am 6. Dezember: von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr.