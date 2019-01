Mit der Blumberger Gruppe des Schwarzwaldvereins ging es am Samstagabend durch das kalte und winterliche Achdorfer Tal. Die Fackelwanderung war die erste Veranstaltung des neuen Programms 2019. Organisiert von der Ortsvereins-Vorsitzenden Monika Recktenwald und geleitet von Wanderführer Lothar Recktenwald ging es auf verschneiten Wegen durch die verzaubert anmutende Landschaft. Die Wandergruppe war im Schein der Fackeln gut gelaunt unterwegs und so war der heiße Glühwein bei der zünftigen Einkehr in Achdorf ein gelungener Abschluss. Foto: Franz