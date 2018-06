Blumberg Große Chance für neues Museum

Da passt es doch hervorragend, dass nur wenige Meter entfernt, in den Anbau des Gasthauses Adler-Post, der Ühlinger Herbert Riegger mit seiner Moped-Technik-Welt einziehen will. In Kürze entscheidet der Gemeinderat darüber, zu welchem Preis die Stadt das Gebäude samt Grundstück an den 57-jährigen Museumsmacher verkauft oder ob es zu einer Erbpacht-Regelung kommt. Wenn alles so läuft wie sich das Herbert Riegger vorstellt, dann dürfte noch rund ein Jahr ins Land ziehen, bis die Moped-Technik-Welt ihr Eröffnungsfest feiert.

Wer vor rund einen Jahr den Hondinger Sommer aus Anlass des 1200. Dorfjubiläums besuchte, wird sich vielleicht an Herbert Riegger und seinen Sohn Marc erinnern. Die beiden waren mit einem Stand vor Ort, an dem sie alte Fahrräder und Mopeds zeigten, aber auch historische Alltagsgegenstände wie Nähmaschinen, Bügeleisen oder Radios. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte der Gas-, Wasser- und Heizungsinstallateur den Gemeinderäten in nichtöffentlicher Sitzung sein Museumsprojekt vorgestellt.

Das Gremium, so Riegger, sei von seiner Idee angetan gewesen. Riegger, der für das Museum einen Verein mit dem Namen "Verein zur Erhaltung alter Gebrauchsgegenstände" reaktiviert hat und auch die Gemeinnützigkeit zugesprochen bekam, hat auch schon Kontakte mit den Blumberger Traktorfreunden und den Wurzelsuchern aufgenommen. Vom Rathaus werde er ebenso sehr gut betreut und unterstützt. Namentlich nennt er Bürgermeister Markus Keller und Lena Hettich von der Wirtschaftsförderung. Gleichzeitig habe Jan Schweizer vom Ingenieurbüro ibs angekündigt, sich um die Statik zu kümmern. Und zwar ohne dafür Geld zu verlangen.