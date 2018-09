Blumberg Grillfest mit Fleisch und Würstchen lädt zum Verweilen ein

Die Mittwochswanderer gehören keinem Verein an. Sie treffen sich jeden Mittwoch bei jeder Witterung in Blumberg vor der alten Rosenapotheke gegenüber der Sparkasse in Blumberg. Von dort fahren sie in Fahrgemeinschaften um 14 Uhr ab zu dem jeweiligen Wanderstartplatz und wandern zwischen vier und sechs Kilometern in gemütlichem Tempo. Zum Abschluss kehren sie dann zum Essen und Trinken noch in einer Gaststätte ein. Jeder, der gerne in geselliger Runde wandert, ist zu einer Schnupperwanderung eingeladen.

Weitere Informationen: Rudi Kiefer, Telefon 07702/6 24 01 66