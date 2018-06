Blumberg Glück für Langfinger: Polizei unterbesetzt

Hoffnung keimte beim Neujahrsempfang der Stadt Blumberg am 13. Januar in der Blumberger Stadthalle auf, als Polizeipräsident Gerhard Regele persönlich anwesend war, sich zur Situation in Blumberg äußerte und die Besetzung der vierten Stelle in Aussicht stellte – ohne allerdings einen genauen Zeitpunkt zu nennen.

Beim Polizeipräsidium Tuttlingen wies Pressesprecher Harri Frank am Donnerstag darauf hin, dass die Vertretungsstelle mit 70 Prozent durch Miriam Höster dem Stellenplan zugerechnet werde, sodass der Posten gerade nominal 3,45 Stellen habe, wenn auch nur 2,45 Stellen besetzt seien.

Angesichts der angespannten Personalsituation bei der Polizei werde es eine Festbesetzung derzeit nicht geben, man werde aber, sofern möglich, die Stelle temporär besetzen. Wenn die Personalsituation es zulasse, werde die Stelle wieder fest besetzt.

Den Betroffenen macht die chronische Unterbesetzung zu schaffen. Blumbergs Postenführer Thomas Weißhaar weist auf die hohe Dauerbelastung hin: "Die Schmerzgrenze ist bei Weitem überschritten."

Personalsituation war nicht immer angespannt

Die Besetzung beim Polizeiposten Blumberg sah in früheren Jahren schon einmal ganz anders aus.

Als der heutige Ruheständler Reiner Baltzer 1966 nach Blumberg kam, hatte die Polizei sogar noch ein Polizeirevier mit acht Beamten um Revierleiter Ludwig Steiner. Das Einzugsgebiet reichte bis Mundelfingen, Hausen vor Behla, Behla, Sumpfohren, Fürstenberg, Aulfingen und Leipferdingen.

Mit der Kreisreform 1972, als der alte Landkreis Donaueschingen weitgehend in den Schwarzwald-Baar-Kreis überging, wurde aus dem Revier in Blumberg ein Polizeiposten mit acht Beamten. Postenführer war Ludwig Steiner, der später Revierleiter in Donaueschingen wurde. Zum Team zählten auch Josef Ege, Manfred Schulz, Werner Deepe, Gerd Scheulin, Rolf Bracklo, Gustav Stelting und Reiner Baltzer.

Nachfolger von Ludwig Steiner in Blumberg wurde 1977 Horst Weiner, ihm folgte Anfang der 1980er-Jahre Manfred Schulz als Postenführer. Damals hatte der Posten dann nur noch sechs Beamte. Ende 2007 arbeiteten auf dem Posten noch fünf Beamte.

Als Josef Ege am 1. Februar 2008 in Altersteilzeit ging und Uwe Stockbauer zum 1. April 2008 zur Kripo nach Villingen wechselte, waren Postenführer Norbert Kuttruff, sein Stellvertreter Udo Henning und Günter Stadler noch zu dritt. Sie wurden durch zwei Polizeifreiwillige unterstützt.