Blumberg Glasfaser-Hauptstadt im Landkreis

Blumberg. Die Informationsveranstaltung in der Stadthalle war am Mittwochabend gut besucht. Viele Interessenten nahmen im Anschluss Anträge mit, um am kommunikativen Fortschritt teilzuhaben.

Mit der bisherigen Technik über das Kupferkabel sei eine moderne Kommunikation nicht möglich gewesen, stellte der Bürgermeister fest. In den nächsten Wochen müsse noch an vielen Hausanschlüssen gearbeitet werden. Für den Glasfaseranschluss im Haus habe die Blumberger Firma Metz Connect eine spezielle Informationsbroschüre herausgebracht. Die Besucher konnten diese mitnehmen. Der Anschluss in Eigenarbeit sei nicht schwer, versicherte der Bürgermeister.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis sei Blumberg inzwischen die Hauptstadt des Glasfasers. Rahmenbedingungen wie hier seien im ländlichen Raum nicht selbstverständlich. Wenn eine junge Familie ein Haus bauen möchte, gelte die erste Frage dem schnellen Internet.