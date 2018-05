Blumberg "Gewisse Spannungen" zwischen den CDU-Hierarchien

Der Bezirksgeschäftsführer räumt Nachholbedarf ein. Man müsste die Mitglieder genau informieren, wofür ihre Beiträge sowie die Umlagen an den Kreis und den Bezirk genau verwendet würden.

Informationsbedarf

In der Öffentlichkeit würden die Bezirksverbände weniger wahrgenommen als der Landesverband, trotz zum Teil prominenter Bezirksvorsitzender wie Erwin Teufel oder Willi Stächele. Bei der politischen Interessensvertretung habe der Bezirksverband gleichwohl ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Themen wie Fluglärm oder Grenzzollämter könnten über den Bezirksverband gebündelt nach Stuttgart oder Berlin kommuniziert werden. "Ohne die vier Bezirksverbände gäbe es in Baden-Württemberg lediglich einen großen Landesverband und 41 Kreisverbände", erklärt Michael Steinemann. Eine ausreichende Mitsprache der Kreisverbände wäre seinen Aussagen zufolge dann nicht mehr gewährleistet. Der Fluglärm-Staatsvertrag mit der Schweiz "konnte nur mit vereinter Kraft verhindern werden", ebenso die drohende Schließung des Schweizer Grenzzollamts Bargen.

Durch die Existenz der vier Bezirksverbände gebe es vier Bezirksvertreterversammlungen, die über die Landesliste für den Bundestag und das Europäische Parlament abstimmen. So wurde der aktuelle Bezirksvorsitzende Andreas Schwab vorigen Samstag auf der Landesvertreterversammlung in Wiesloch auf den aussichtsreichen Platz drei der CDU-Landesliste für die Europawahl 2019 gewählt. Ohne diese Bezirksvertreterversammlungen würde die Landesvertreterversammlung offen über die Listenplatzvergabe abstimmen. Die vorderen Plätze würden dann Nordwürttemberg und Nordbaden mit ihrer Mitgliedermehrheit unter sich ausmachen. "Somit hätten wir keinen Europaabgeordneten mehr", betonte Michael Steinemann.

Michael Steinemann (31) wuchs in Sumpfohren auf, wohnt jetzt in Mundelfingen. Er war acht Jahre Beisitzer und Schriftführer in der CDU Hüfingen, drei Jahre Kreisgeschäftsführer in Waldshut. Seit einem Jahr ist er Bezirksgeschäftsführer und kennt die gewissen Spannungen zwischen den CDU-Ebenen. Aktuell hat der CDU-Bezirksverband Südbaden 15 000 Mitglieder in zehn Kreisverbänden, darunter den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble MdB und den Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder.