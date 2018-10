Blumberg Gewerbeschau 2019 auf der Agenda

Er machte aber auch aufmerksam auf die bürokratischen Hindernisse, die bei den Planungen und Durchführungen der Veranstaltungen, wie beim Datenschutz und den zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen in vielen Bereichen entstehen können.Alexandra Bouillon hielt einen Veranstaltungsrückblick und einen Ausblick. Blumberg on Ice gehöre inzwischen zu den Höhepunkten eines jeden Jahres.

Mehr als 1700 Stunden haben Ehrenamtliche aus 25 Vereinen geleistet. Das Street-Art-Festival habe einen Besucherrekord verzeichnet.

Die Veranstaltungen auf den Straßen und in der Stadthalle erwähnte Alexandra Bouillon vom Standortmarketing.

Bei ihrem Ausblick informierte sie unter anderen über die Eislaufveranstaltung, den Wirtschaftstag, Eröffnung des Panoramabads am 18. Mai mit seinen zahlreichen Festen. Das Street-Art-Festival gehe am 13. und 14. Juli über die Bühne.

Nadine Götz präsentierte den Veranstaltungskalender 2019, der mit einem Volleyball-Turnier und dem Neujahrsempfang anfängt. Sportliche Veranstaltungen, die Fastnacht, die verschiedenste Märkte und Konzerte und viele andere Veranstaltungen, auch in den Stadtteilen, sind darin vermerkt.

Lena Hettich informierte die Vereinsvertreter über die Werbeplattformen für die Vereine in den Bereichen Randen, Zollhaus und am Tennisheim. Streetworker Matthias Weiß machte Werbung für das Ferienprogramm 2019. Gerne nehme er Anmeldungen und Vorschläge von den Vereinen an. Am Ende bot der Bürgermeister den Anwesenden jede Unterstützung der Stadt bei der Verwirklichung ihrer Pläne an. Der Kalender liegt bei der Stadt aus.

Von den mehr als 100 Vereinen in Blumberg und den Stadtteilen waren 60 Vertreterinnen und Vertreter von 30 Vereinen anwesend, davon waren elf Vereine aus der Kernstadt und 19 aus den Teilorten.