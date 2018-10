Blumberg Gewässerschutz gerät aus dem Ruder

Blumberg-Fützen. Anregungen der Bürger, doch endlich Abhilfe zu schaffen fruchteten bisher nichts. Im Fützener Rathaus fühlt man sich nicht mehr kompetent, was den Gewässerschutz anbetrifft.

Stadtbaumeister Uwe Veit hatte am Donnerstag auf eine gleichartige Anfrage zum Schleifenbach bei der Friedhofstraße in Blumberg erklärt: "Die Gewässer der Gemarkung Blumberg werden in regelmäßigen Abständen gereinigt und von Grasbewuchs befreit."

So werde auch der Schleifenbach nach der Fischschonzeit vom 1. Oktober bis 28. Februar wieder kontrolliert und sofern nötig gereinigt.