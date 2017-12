Blumberg Gemeinde stellt Haushaltsplan um

"Da der Haushalt komplett anders aufgebaut ist, informieren wir vorab über die inhaltlichen Schwerpunkte", erläuterte Bürgermeister Markus Keller auf Nachfrage, weshalb nicht gleich der Entwurf im Gemeinderat eingebracht wird. Die Erläuterungen der Schwerpunkte schließe die Erklärung des Haushalts, wie von der CDU beantragt und mehrheitlich beschlossen, nicht aus, werde sie aber verkürzen, fügte der Bürgermeister hinzu.

Wohnungsbau in der Kernstadt Schwerpunkt

Neuer Schwerpunkt ist der Wohnungsbau in der Kernstadt. Der Gemeinderat soll zwischen den Baugebieten Scheibenrain im Westen und einem neuen Baugebiet im Osten entscheiden mit jeweils rund 80 Bauplätzen. Beide Gebiete sind nach Aussage von Bürgermeister Keller etwa gleich groß, in beiden Gebieten müsste die Stadt zuerst alle Grundstücke erwerben, wofür rund 2,5 Millionen Euro eingeplant sind, die für den Grunderwerb in einem Gebiet reichen.