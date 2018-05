Blumberg Geldspielautomaten aufgehebelt

Um 1.30 Uhr wurde die Stahltüre zu einem Nebenraum des Picknick-Kebap-Hauses in der Hauptstraße neben dem Stadtbrunnen aufgebrochen, und die Einbrecher gelangten in das Gebäudeinnere. Dort haben der oder die Täter drei Geldspielautomaten aufgebrochen, um an die Geldkassetten zu gelangen. Pech für die Ganoven: Wirt Ali Yegin hatte zuvor die Automaten abgerechnet, und die Einbrecher mussten ohne Beute abziehen. An den Automaten entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die genaue Tatzeit hatte ein Computersystem aufgezeichnet, nur hat die Kamera nicht funktioniert.

Von dort begaben sich die Einbrecher zu Randolfs Bar neben dem NKD beim Marktplatz und wuchteten ein neben dem Eingang befindliches Fenster auf. In der Gaststätte hebelten sie zwei Geldspielgeräte auf, und fanden darin jeweils eine Kassette mit Bargeld, die aufgebrochen wurde. Das Geld in noch nicht feststellbarer Höhe nahmen sie mit. Die Automaten wurden schwer beschädigt. Ein dritter Automat blieb außen vor. Dieser Einbruch muss nach 2 Uhr verübt worden sein, denn der Gastwirt Randolf Mircu hat erst nach dieser Zeit sein Lokal geschlossen. Es sind die Einbrüche Nummer drei und vier in der jüngsten Zeit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07702/4 10 66.