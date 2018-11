Blumberg Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet am Sonntag, 18. November, statt. Beginn ist um 10.30 Uhr auf dem Friedhof in Epfenhofen. Mitgestaltet und umrahmt wird die Feier von der Feuerwehrabteilung Epfenhofen und den Kommental Musikanten. Zu dieser Gedenkfeier ist die Bevölkerung eingeladen, den Opfern der beiden Weltkriege zu gedenken und die Einsicht zu bewahren, dass Frieden der einzig richtige Weg ist, so Ortsvorsteher Markus Rösch.