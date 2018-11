Blumberg Gedenken an den Kardinal der Einheit

Blumberg-Riedböhringen (blu). Beim Festakt in der Mehrzweckhalle Riedböhringen zeigte sich Bürgermeister Markus Keller stolz über den Kardinal und sein Museum in Riedböhringen, das die Stadt unterhält. Riedböhringens früherer Ortsvorsteher Lothar Degen berichtete über das Leben des Kardinals.

Lebenslauf

Lothar Degen schilderte die Entwicklung des Zimmemannsohns, der 1959 im Alter von 78 Jahren von Papst Johannes XXIII. zum Kardinal geweiht wurde und davor schon als Jesuit zahlreiche wichtige Ämter und Funktionen ausgeübt hatte. Die Leitung des 1960 geschaffenen Sekretariats zur Förderung der Einheit der Christen habe er als wichtigste Aufgabe empfunden. Er habe das Zweite Vatikanische Konzil (1962 bis 1965) mit vorbereitet und dafür gesorgt, dass auch Vertreter anderer christlicher Konfessionen teilnehmen konnten.

Starker Heimatbezug

Bei seinem Antrittsbesuch als Kardinal in Deutschland hatte er festgelegt, dass er zuerst seinen Heimtort Riedböhringen aufsucht. Beim Gottesdienst des Kardinals zählte der damals elfjährige Lothar Degen zu den Ministranten. Immer zum Patrozinium von St. Genesius am letzten August-Sonntag kam Bea sechs Mal als Kardinal in seine Heimat. 1962 feierte er sein Goldenes Priesterjubiläum, 1964 weihte er die Augustinus-Kapelle auf dem Fürstenberg ein, 1966 weihte er die Schule in Riedböhringen ein, die heute nach ihm benannt ist, 1967 überführte er in Absprache mit dem damaligen Bürgermeister Martin Buri die Gebeine seiner Eltern in die St.-Genesius-Kirche. Zuletzt kam er 1968 nach Riedböhringen, wenige Wochen vor seinem Tod. Auf seinen eigenen Wunsch wurde er in Riedböhringen begraben. Im Vatikan und besonders in der Kurie habe man es nicht gern gesehen, dass ein Kurienkardinal die Entscheidung getroffen habe, nicht in Rom beerdigt zu werden sondern in seinem Heimatort, einem Dorf.

Der Ausgleich und Kontakt mit anderen Religionen war Bea ein Herzensanliegen. Er habe erklärt, dass man nicht auf das Trennende schauen soll, sondern auf das Verbindende. In Papst Johannes XXIII. habe er einen Gleichgesinnten gehabt, der sich über alte Traditionen hinweggesetzt habe.

Grußworte und Musik

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, Landrat Sven Hinterseh und Jesuiten-Provinzial Johannes Siebner würdigten Bea in ihren Grußworten. Den Festakt umrahmte der Musikverein Riedböhringen.