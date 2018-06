Blumberg Gastwirt zieht nach Einbruch Konsequenzen

Reinigungskraft stand unter Schock

Muammer Eser, Wirt des City-Imbiss an der Hauptstraße/Ecke Weiherdammstraße, bei dem in der Nacht zum Dienstag eingebrochen wurde, – es war der vierte Einbruch – zieht aus dem Vorfall seine Konsequenzen. Er will seine Schlafstätte in die Nähe der Gaststätte verlegen und die Türen und Fenster noch besser sichern.

Die Reinigungskraft, die den Täter sah, als er nach 3.30 Uhr den Schankraum betrat, habe eine ganze Zeit lang unter Schock gestanden, berichtet der Gastwirt. Der Täter wiederum war wohl selbst erschrocken, als er plötzlich der Angestellten gegenübertrat, und hatte schnell Reißaus genommen.