Blumberg Ganz Achdorf erhält bald Glasfaser

Auch das Straßenbauamt im Kreis spreche mögliche Betriebe an, um an Fahrzeuge für den Winterdienst zu kommen. Falls dies in Zukunft nicht mehr ausreiche, so erklärte Ortsvorsteher Mess, solle laut Straßenmeisterei auf kleineren Straßen kein Winterdienst mehr erfolgen. "Bei uns würde es vermutlich zuerst die Verbindungsstraße von Achdorf nach Fützen betreffen, die vom Kreis nicht mehr geräumt und gestreut werde. Die Kreisstraße ist auch unter dem Namen "Wellblechweg" bekannt.

Achdorf ist der letzte Stadtteil, der Glasfaser erhält. Zuerst bekamen Hondingen, Riedböhringen, Riedöschingen, Kommingen und Fützen einen Anschluss bis zum Verteilerkasten, dann folgten Epfenhofen und Nordhalden.

Mögliche Objekte außer Eschach inklusive mögliche Bauplätze: 181

Davon Wohngebäude: 118

Für Anschluss: 108

Ablage am Grundstück: 54

Kein Anschluss: 9