Der Jahresausflug der kfd Blumberg führte 51 Frauen in die Schweiz nach Flawil, wo im Maestrani Chocolarium ein süßer Schokoladentraum in Erfüllung ging. Überall verführten kleine Versucherle zum Naschen. Dann ging es weiter nach Romanshorn, von dort mit der Fähre nach Friedrichshafen. Zwei Zeppeline schwebten am Himmel und die Frauen genossen den Fahrtwind bei sommerlichen Temperaturen. Die Fahrt führte weiter nach Eigeltingen, wo das Programm in der Lochmühle endete. Carola Schmieder vom Vorstandsduo dankte den Organisatorinnen Evi Sosinski und Iris Happle-Spiess mit einem Schokoladenpräsent. Foto: Schmidt