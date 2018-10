Zum Erntedankfest werden die Altäre in den Kirchen mit Obst, Gemüse und Blumen geschmückt. Pfarrgemeinderätin Luzia Baumann (hinten, rechts) entwarf dafür mit Riedböhringer Kindern ein Körnerbild. Die fleißigen Helfer werden am Samstag um 19 Uhr den Erntedank-Familiengottesdienst mitgestalten. Weitere Gottesdienste sind am Sonntag um 9 Uhr in Achdorf mit dem Singkreis und um 10.30 Uhr in Riedöschingen und Blumberg, wo die Schola singt. Im Teilort Hondingen ist der Erntedankgottesdienst am 21. Oktober um 9 Uhr, er wird von der Kindertrachtengruppe gestaltet. Foto: Greif