Blumberg Für den Kreisentscheid nominiert

Und: Die selbst gewählte Textstelle sollte in sich verständlich sein, heißt es.

Schulleiter Bäurer ist der Wettbewerb ein persönliches Anliegen. "Lesen hat trotz Handy und Fernsehen nichts von seiner Faszination und seiner Bedeutung verloren", sagte er den Schülerinnen und Schülern.

Auf seine Frage, wer denn mindestens einmal in der Woche ein nichtschulisches Buch lese, gingen fast alle Hände nach oben.

Nils Krause-Sittnick liest viel, vor allem Comics und "nebenbei auch ein Buch", wie er betonte, Nico Kühn liest jede Woche sieben bis acht Kapitel in Abenteuer-Büchern, lustigen Büchern und Kinderkrimis, und David Pister liest nach eigenen Angaben jeden zweiten oder dritten Tag ein Buch. Eine weitere Frage ergab, dass ein oder zwei Schülerinnen bereits an einer eigenen Geschichte schreiben.

Wie nötig das Lesen und auch das damit verbundene Rechtschreiben sind, ergab ein Gespräch dieser Zeitung mit Deutschlehrer Lukas Glaser. Viele Fünftklässler, so schilderte er, hätten eine Lese-Rechtschreibschwäche. Deshalb hätten sie an der Schule auch eine Lese- und Rechtschreib AG, in der die Deutschlehrer die Schüler mit dem größten Nachholbedarf anmeldeten. Die AG leite sein Kollege Gernot Bechtold.