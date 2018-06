Blumberg Für den Gewerbeverein geht es um die Handlungsfähigkeit

Die größte Außenwirkung der Aktionen von Blumberg Gewerbevereint hat sicherlich das Street-Art-Festival, das der Verein in Kooperation mit der Stadt organisiert und das in sechs Wochen seine siebte Auflage erfährt, und das im Jahr 2012 noch unter dem früheren Vereinsnamen "Blumberg Offensiv" gestartet wurde. Doch auch die Leistungsschau vorigen Herbst im Gewerbegebiet "Vogelherd" anlässlich des Tags der offenen Tür von Bauhof und Wasserwerk an ihrem neuen Standort wurde ein voller Erfolg, der Vorsitzende Bodo Schreiber und sein Team denken zusammen mit der städtischen Wirtschaftsförderung über eine neue Leistungsschau im kommenden Jahr nach, zumal ein Blumberger Gewerbebetrieb dann sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Doch zuerst gilt es auf der Mitgliederversammlung am Dienstag wieder einen arbeitsfähigen Vorstand zu bilden und den gewählten Vorstandsmitgliedern durch eine starke Präsenz den Rücken zu stärken. Wenn es nicht gelinge, einen funktionsfähigen Vorstand zu bilden, sieht er die Existenz des Gewerbevereins grundsätzlich in Gefahr:

Der stellvertretende Vorsitzende Clemens Benzing will sein Amt im engeren Vorstand abgeben, für ihn stellt sich die Beisitzerin Tanja Kaiser bei der Wahl zur Verfügung.