Blumberg Für Autos ist in diesem Tal kein Platz

Blumberg-Achdorf (blu). Die Wiesen mit den gelben Löwenzahnblüten leuchten in sattem Grün, die Obstbäume blühen und die Wetterprognose verheißt einen regenfreien Tag. Die Straßen von Achdorf über Eschach nach Opferdingen sowie von Achdorf nach Aselfingen sind von 9 bis 19 Uhr gesperrt.

Wer den 1. Mai entschleunigen und genießen will, ist im Achdorfer Tal genau richtig. Zum dritten Mal lädt die Dorfgemeinschaft in das idyllische Tal ein, das schon den Dichter Viktor-von-Scheffel in seinen Bann schlug, weshalb er vom Fürstenhaus in Donaueschingen zu Fuß über die Streuobstwiesen nach Achdorf wanderte.

"Autofrei – Spaß dabei! Achdorfer Tal: aktiv erleben und genießen" lautet das Motto. Bahn frei heißt es für alles, was sich ohne Motor fortbewegt, von Schusters Rappen bis hin zu zwei romantischen Pferdekutschen, die ab 12 Uhr im Gegenverkehr zwischen Aselfingen und Opferdingen pendeln. Eine Ausnahme sind E-Bikes. Achdorf, das betonen die Organisatoren, ist aus allen Richtungen gut zu erwandern.