Blumberg Frühlingsfest ist alles andere als eine stille Stunde

Den weiteren Abend gestaltete der aus Randen stammende Christoph Gleichauf mit seiner neuen Kapelle "Keine stille Stunde". Die 19 jungen Musiker begeisterten bei ihrem ersten Auftritt im Dreschschuppen auf Anhieb. Die böhmischen und mährischen Stücke stammten teilweise aus der Feder von Christoph Gleichauf oder er hatte sie entsprechend für die Blasmusik arrangiert. Das Publikum hörte Stücke wie "Unsere Uhren ticken Böhmisch", die "Original Böhmische Polka" oder "Sandländer Träume". Den Titel "Heimatstolz" komponierte Gleichauf speziell für seinen Heimatverein, den Musikverein Randen. Die junge Kapelle mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren spielte voller Energie und Schwung.

Ihr 20 Jahre alter Dirigent hatte die junge Truppe fest mit dem richtigen Taktgefühl im Griff. Zu hören waren auch der Egerländer Klassiker "Keine stille Stunde" und die bekannte "Kuschelpolka". Den hervorragend spielenden Musikern machte der Auftritt sichtlich Freude und das Publikum klatschte begeistert mit.

Am Sonntag spielte der MV Hochemmigen im gut gefüllten Schuppen zum Frühschoppen. Am Nachmittag unterhielten die Musikvereine Harmonie Gutmadingen, Hondingen und Aulfingen die Gäste. Der neue Vorsitzende des MV Randen, Pascal Tesch, zeigte sich mit dem Festverlauf und dem Besuch sehr zufrieden. Alles habe geklappt und auf sein Team habe er sich verlassen können. Christoph Gleichauf bezeichnete am Sonntagabend beim Aufräumen das Fest als großen Erfolg. Er freute sich besonders darüber, dass am Vatertag so viel los war.