Blumberg Freiluft-Eisbahn öffnet im Januar

Die Eröffnung der Eisbahn ist am Freitag, 12. Januar, um 16.30 Uhr. Höhepunkt ist ein Eis-Schaulaufen des Konstanzer REC. Die erste Eis-Disko ist am Samstag, 13. Januar, ab 15 Uhr. Ab 15 sorgen die DJs Sny und Pferdle für heiße Musik, von 18 bis 21 Uhr findet ein Häslaufen mit dem Gaszug Randen statt. Die zweite Eisdisko ist am Samstag, 27. Januar, ab 15 Uhr, ab 18 Uhr. Die dritte Eisdisko ist am 2. Februar ab 15 Uhr.