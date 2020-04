Blumberg Frei hofft auf Initiative gegen Motorradlärm

Helfen Tempo-30-Zonen?

Lärm, so erklärt der Abgeordnete, sei "in unserer industrialisierten Welt zum allgemein anerkannten Problem geworden." Deshalb fordere die EU die Kommunen über den EU-Lärmaktionsplan seit einigen Jahren auf, außergewöhnliche Lärmquellen zu erfassen und gegebenenfalls auch Maßnahmen zur Lärmreduktion einzuleiten und umzusetzen, was beispielsweise vielfach mit Zone-30-Bereichen oder Tempo 30 auf Streckenabschnitten erfolgt sei.