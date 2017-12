Blumberg Freestyler zeigen ihre Künste

Blumberg (blu). Vor den Finalspielen der U15-Nachwuchsfußballer am Sonntag zeigen zwei Freestyle-Profis, was man mit dem Ball alles machen kann. Bestens bekannt ist über die Region hinaus schon Patrick Bäurer aus Blumberg-Hondingen, der sein Hobby Fußball-Freestyle seit Herbst zum Beruf gemacht hat. Mit René Mathussek kommt ein weiterer Freestyler nach Blumberg, der noch mehr kann als Patrick Bäurer, wie Hauptorganisator Joachim Jakob vom Förderverein Kickers Schwarz-Gelb freudig mitteilte. Jakob, selbst Teil einer Fußball-Familie schwärmt geradezu: "Das wird ein echter Leckerbissen."

Bei ihrer Show, die um 13 Uhr in der Blumberger Eichbergsporthalle beginnt, zeigen beide jeweils eine Mischung aus ihrem eigenen Programm und etwas Gemeinsames. Besonders gespannt sein dürfen die Zuschauer auf den gemeinsamen Part der beiden Profis. "Kennengelernt haben wir uns über das Internet" berichtet Patrick Bäurer dieser Zeitung, sie luden jeweils Videos ins Internet und schauten sie an. Dadurch entstanden freundschaftliche Bande. Bäurer fügt gleich hinzu: "Wir verstehen uns super." So haben beide schon einmal eine gemeinsame Show in Stuttgart gemacht.

Patrick Bäurer hat sein Können bereits beim Eichbergcup bewiesen, und die Nachwuchsfußballer der Bundesligavereine hatten gestaunt, was er alles am Ball konnte. Patrick kommt selbst vom Fußball. Das Fußballspielen hat er bei seinem Heimatverein, dem SV Hondingen, gelernt. Sein Talent stellt er in den Dienst der SG Riedöschingen-Hondingen, die nach der vorigen Saison in die Bezirksliga aufgestiegen ist.