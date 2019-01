Blumberg Franz Schuhmacher wird 80 Jahre

Er kannte sich in den Stuttgarter Ministerien aus, schrieb Dutzende von Anträgen für Fördergelder, ganz besonders für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), von dem der Raum Blumberg gleich mehrfach profitieren konnte, unter anderem beim Umbau der Gemeinschaftshäuser Nordhalden in die Dorferlebnisscheune und Epfenhofen in das Bürgerhaus Biesental. Seine Verdienste für Blumberg würdigte die Stadt beim Neujahrsempfang 2006 in der neuen Sporthalle, als sie ihm die Bürgermedaille verlieh.