Blumberg Förderverein unterstützt Projekte

Blumberg. Während das zu Ende gehende Jahr eher ruhig war, will der Verein 2019 zwei große Projekte unterstützen. Am 16. Januar sind alle Realschüler in die Eichbergsporthalle zu einem Vortrag von Carsten Stahl über das Thema "Gewalt und Prävention" eingeladen.

Die Veranstaltung hat der Elternbeirat der Schule initiiert und organisiert als eigenen Beitrag zum Schulleben. Bei der Schulveranstaltung am 16. Januar gehe es um die Sensibilisierung der Schüler für die Themen Alkohol, Drogen, Gewalt und Cybermobbing, informierte Schulleiter Egon Bäurer.

Diesen für die Schüler kostenlosen Schultag machten neben dem Lehrkörper der Elternbeirat und zahlreiche Sponsoren möglich.