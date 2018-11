Rechtzeitig zur Saisoneröffnung Mitte Mai kommenden Jahres soll es fertig sein, das neue Kleinkinder-Badeparadies im Blumberger Panoramabad. In diesen Tagen sind Arbeiter der Firma Zeller-Bäderbau aus Heidenheim – im Bild Rene Kanter an der Flex – eifrig dabei, die beiden Edelstahlbecken zu montieren. Das Planschbecken war bei der großen Generalsanierung des Freibads, die ja eher ein Neubau an gleicher Stelle war, nicht modernisiert worden, weil Experten glaubten, dass es noch einige Jahre durchhalten würde. Doch das stellte sich als Irrtum heraus, das Becken verlor zu viel Wasser. Bei der Neukonzeption des Kleinkinder-Bereichs hat die Stadtverwaltung die Blumberger mit Wünschen zuvor mit ins Boot geholt. Foto: Niederberger